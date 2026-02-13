Kalifornie se chystá bohatým lidem sáhnout na peníze, které ještě nemají. Do referenda jde návrh jednorázové daně na majetky nad jednu miliardu dolarů. Zda bude přijata, sledují zejména další americké státy s vysokou koncentrací bohatství. A také Evropa, kde se debata o zdanění miliardářů a nerealizovaných zisků znovu otevírá.
Pokud bude návrh přijat, plná pětiprocentní sazba dopadne na osoby s majetkem přesahujícím 1,1 miliardy dolarů. U majetku mezi jednou a 1,1 miliardy by byla sazba o něco nižší podle jeho skutečné hodnoty. Novinkou je, že základem by byl celkový čistý majetek k určitému datu, tedy hodnota všech aktiv minus závazky. A to včetně papírových, dosud nerealizovaných zisků z akcií a podílů. Což má své odpůrce a samotní miliardáři zvažují, zda své daňové sídlo nepřenést jinam.
Co se dočtete dál
- Jak mohou bohatí přenést daňové rezidence a jaký to má dopad na státní příjmy.
- Jak by přijetí kalifornského modelu ovlivnilo další americké státy a evropské reformy.
- Ovlivní daň financování start‑upů, likviditu nelikvidních podílů a investiční chování.
