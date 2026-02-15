Ve městech mimo Prahu i menších obcích se odpoledne bez ohledu na studené počasí sešli lidé podporující prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládní stranou Motoristů. Ve více jak 400 městech a obcích mimo Prahu se shromáždily stovky i tisíce lidí. Navazují na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí, kterou uspořádala organizace Milion chvilek. Tehdy se na ní sešlo 90 tisíc lidí.
Tisíce lidí dorazily na shromáždění na podporu prezidenta například na brněnské náměstí Svobody, další Pavlovi podporovatelé se sešli na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Tam vedle příznivců s vlajkami či transparenty přišli také Pavlovi odpůrci, náměstím se tak nesly potlesk i pískání. Stovky či tisíce lidí přišly také v dalších krajských a větších městech. Celkově na vícech jak čtyř stovkách míst.
Předseda spolku Mikuláš Minář oznámil, že 21. března by se mělo konat shromáždění na pražské Letné. Zároveň věří, že výzva Stojíme za prezidentem získá milion podpisů. To spolek dříve označil za podmínku toho, aby se demonstrace na Letné konala. Podle vyjádření na síti X získala výzva k dnešnímu dni téměř 770 tisíc podpisů
Na demonstracích nejde jen o hranaté neštěstí jménem Turek. V Česku se rozjíždí zásadní civilizační střet
„Tohle už není jen o prezidentovi. Tohle je o nás všech. Je načase být proaktivní. Je načase dát jasně najevo, že nejsme Maďarsko ani Slovensko – a že nedopustíme, aby nám skupinka oligarchů, extremistů a hulvátů ukradla budoucnost naší země. Je načase ukázat naši kolektivní občanskou sílu. Sejdeme se na Letné,“ uvedl Minář.
Spolek Milion chvilek pro demokracii už jednou velkou demonstraci na Letné uspořádal, a to v roce 2019. Tehdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo právě v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.
Současná vlna protestů je reakci na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Spor mezi Pavlem a Macinkou eskaloval koncem ledna. Pavel oznámil, že mu ministr zahraničí zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil.
Macinka svá slova za vydírání nepokládá, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání. Opozice požaduje jeho rezignaci, vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, ale vláda podle očekávání návrhu na vyslovení nedůvěry odolala.
