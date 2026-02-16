Vláda v pondělí schválila novou hospodářskou strategii. Plánuje v ní stavět především na rozvoji privátního sektoru. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Strategie obsahuje opatření, kterými chce vláda zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo dopravu.
„Hlavním tahounem hospodářství se musí stát privátní sektor, nikoliv stát. Úkolem státu bude k tomu vytvořit předvídatelné prostředí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Schválený dokument je rozdělen do několika sekcí. V energetice například počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.
Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a na změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.
V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratí či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. Další části strategie se věnují cílům v oblasti digitalizace, surovinové bezpečnosti, podnikatelského prostředí nebo financí.
„Jde o detailní soubor strategických opatření, která mají vést k dosažení kýženého hospodářského růstu,“ podotkl Havlíček. Jedním z hlavních bodů hospodářského růstu tak podle něj budou investice. Vláda je chce podpořit prostřednictvím finančních nástrojů EU, větším využitím PPP projektů nebo investicemi státních firem. „Chceme méně dotovat a více motivovat firmy k investicím,“ dodal ministr.
EU se zaklíná Draghim, zatím ale zavedla jen minimum z jeho ekonomických doporučení. Která brzdí Česko?
Strategie vychází z dokumentu, který představilo hnutí ANO už loni před volbami. Podle Havlíčka práce na strategii trvaly dva a půl roku a podíleli se na nich lidé z podnikatelské sféry, výzkumných organizací nebo univerzit. Ministr zároveň zdůraznil, že strategie je v souladu s programovým prohlášením vlády.
Dokument podle Havlíčka obsahuje časový harmonogram pro plnění jednotlivých opatření. Řízením a kontrolou dodržování strategie byl podle ministra pověřen tým pod ministerstvem průmyslu. Povede ho Havlíček.
Avizovanou snahu o zlepšení podmínek pro soukromý sektor označovali analytici v minulých měsících jako správný krok. Zároveň však byli často skeptičtí k jednotlivým krokům, velká část analytiků byla kritická například k plánovanému zestátnění ČEZ.
Pilíře vládní hospodářské strategie
Vzdělávání a trh práce
Zlepšení kvality českého vzdělávacího systému i jeho provázání s podnikatelským sektorem.
Inovace
Podpora výzkumu provázaného s praxí zvýšením veřejných i soukromých investic do VVI se zaměřením na digitalizaci a umělou inteligenci.
Investice
Přechod ze systému přímých dotací na systém nepřímých pobídek, založených na daňových úlevách a odpisech, zejména pro firmy, které investují do výzkumu a inovací.
Energetika
Ceny elektřiny odpovídající okolním zemím nebudou snižovat konkurenceschopnost průmyslu.
Doprava
Dobudování páteřní dálniční a železniční sítě.
Kapitálové prostředí
Motivační nástroje pro aktivizaci domácího kapitálu a zlepšení fungování kapitálového trhu.
Podnikatelské prostředí
Zredukování byrokracie, digitalizace státu, zjednodušené regulatorní prostředí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist