Akciové trhy se drží blízko historických maxim, ale pod povrchem roste napětí. Euforie kolem umělé inteligence se mění: pozornost se přesouvá od čipů a softwaru k infrastruktuře, energetice a tvrdým požadavkům návratnosti kapitálu. Investiční ředitel Amundi Petr Zajíc nevidí největší nebezpečí pro investory v technologických gigantech, ale v geopolitice a v tom, jak trhy přehlížejí ekonomickou realitu. V rozhovoru vysvětluje, proč vystřízlivění může přijít rychle, kdo budou skuteční vítězové další fáze technologické revoluce a jak se analytici vyrovnávají s iracionalitou davu.

Na trzích v posledních týdnech panuje nervozita spojená s poklesem akcií firem napojených na umělou inteligenci. Přichází splasknutí bubliny?

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Zda technologické akcie čeká nevyhnutelně pád.
  • V čem se situace podobá dotcom bublině z roku 2000.
  • Co trhy drží nahoře a co by mohlo iluzi dokonalosti zabít.
  • Kdo jsou noví vítězové, na které se nyní investoři zaměřují.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.