Když si řidič koupí tradiční automobil, přiveze si z autosalonu „stroj“ s jasně danou výbavou a parametry. Ty postupně zastarávají, a pokud je chce vylepšit, z autorizovaného servisu zpravidla odejde s nepořízenou. Přední světové automobilky – například americká Tesla, čínské BYD a Nio nebo německé BMW – ale přišly s novým konceptem: vozidlem řízeným softwarem.
V čem se od toho tradičního liší? Především se může průběžně vylepšovat bez toho, aby musel do servisu. Jen díky softwarovým aktualizacím nebo „odemknutí“ na dálku může řidič získat dokonalejšího parkovacího asistenta, automatické otevírání dveří, vyhřívání sedadel a volantu podle venkovní teploty, přizpůsobení sedaček a zrcátek tomu, kdo zrovna řídí, nebo delší dojezd díky optimalizaci baterii elektromobilu. Buď zadarmo, častěji však za jednorázový poplatek nebo pravidelné předplatné, jako to dělají třeba nejnovější elektrovozy právě od BMW a Mercedesu.
Podle IT projektového manažera softwarové společnosti Avenga Zbyňka Duška tento koncept mění byznysmodel automobilek. Zatímco u běžných vozů prodávaly jednorázově svůj produkt, v případě „počítačů na kolech“ po prodeji mohou prodávat další doplňky. Co to přináší řidičům a jaká naopak skrývá rizika?
Co se dočtete dál
- Jak funguje koncept aut řízených softwarem, které automobilky zkoušejí, a co znamená pro řidiče.
- Jaká rizika hrozí u aut napojených na internet.
- Jak změní koncept „počítačů na kolech“ automobilový průmysl.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.