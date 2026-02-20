Mám tolik peněz a v byznysu jsem natolik úspěšný, že nemám zapotřebí zneužívat politiku k osobnímu obohacení. S těmito slovy vstupoval Donald Trump před lety poprvé do Bílého domu. Prezident miliardář je prý tou nejlepší zárukou nestrannosti a odolnosti vůči svodům moci.

Nyní, o několik let později, působí tato argumentace téměř komicky. Zatímco v prvním volebním období se Trump přece jen krotil, za poslední rok rozsah jeho podnikatelského impéria vytvořil situaci, s níž americký politický systém nikdy nepočítal: prezidentovo jméno funguje jako globální obchodní značka a jeho politická role tuto značku přímo zhodnocuje.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • V jakých sektorech americký prezident podniká a který mu nejvíc vynáší.
  • Jak funguje princip darů skrytých za investice do Trumpových kryptoměn.
  • Jakou roli v „prezidentském byznysu“ hrají Trumpovi synové a spojenci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.