Už čtyři roky se Rusko snaží podmanit si Ukrajinu. Putin kvůli tomu ždíme ruskou ekonomiku a na jeho válečné rozmary směřuje velká část státního rozpočtu. Válečnou mašinerii Kremlu dotovaly v minulých letech skrze odvody do státního rozpočtu miliardovými částkami také velmi ziskové dcery evropských bank, které se z ruského trhu po invazi nestáhly. I když své aktivity některé postupně utlumují, zlatou klec evidentně není jednoduché opustit. Zaměřili jsme se proto na to, jak se změnil jejich byznys, na čem teď nejvíc vydělávají a proč jejich pokusy z Ruska odejít selhávají.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní evropské banky se staly klíčovým pilířem ruského finančního systému.
- Proč je tamní režim považuje za nepostradatelné.
- Na čem přesně západní finanční domy v Putinově válečné ekonomice vydělávají.
- Jak extrémně těží z propastných rozdílů v úrokových sazbách.
- Proč je odchod z ruského trhu v současnosti téměř nemožný.
- Jaká drakonická pravidla si Kreml pro případný prodej aktiv západních firem vymyslel.
