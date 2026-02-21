Už čtyři roky se Ukrajina brání ruské agresi. Válkou zasažený stát se snaží udržet ekonomický život v chodu a k tomu potřebuje také funkční bankovní sektor. Podle šéfa dceřiné firmy americké Citibank na Ukrajině Alexe McWhortera se bankovním domům v této zemi daří překvapivě dobře. V rozhovoru pro HN také uvádí, že jeho společnost vydělává výrazně víc než před rokem 2022. Pro něj to ale není rozhodující.
Co se dočtete dál
- Jak se banka vypořádala s válkou.
- Proč na Ukrajině nadále podniká.
- Jak funguje její byznys a s čím klientům pomáhá.
- Jaká je ziskovost banky v době války.
