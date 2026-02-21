Americké prezidentské volby budou nejspíš až za dva a tři čtvrtě roku, ale kandidáti bývají zřejmí už tak rok před tím. U demokratů, kteří se budou snažit skoncovat s Trumpovým režimem, zatím jasný favorit není, spíš celý peloton jmen.
A tenhle týden zase ukázal, že dost možná si vyzývatele nakonec vytvoří sama Trumpova administrativa. Nechtěně, z vlastní horlivosti a kvůli svému prorůstání do byznysu a státní správy.
Vidět to bylo už v případě senátora Marka Kellyho – v lednu ho ministr obrany Pete Hegseth demonstrativně degradoval a zbavil hodnosti kapitána námořnictva, i když je Kelly už dobrých 15 let ve výslužbě. A rovnou se ho pokusil zažalovat a zbavit výsluh.
Co se dočtete dál
- Proč může u demokratů zafungovat progresivní křesťan?
- A proč Trumpova potřeba vynutit poslušnost funguje tak kontraproduktivně?
