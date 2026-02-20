Jeden z nejuznávanějších českých ekonomů Pavel Kysilka v rozhovoru pro Ekonom vysvětluje, proč česká ekonomika navzdory silnému průmyslu a schopným firmám nedokáže využít svůj potenciál. „Nejde o nedostatek analýz, ale o politickou vůli vzít hotová doporučení a skutečně je realizovat,“ vysvětluje bývalý viceguvernér ČNB a šéf České spořitelny, který se dnes věnuje své sklářské Galerii na Milovské huti. V rozhovoru mluví o reformách, které zůstávají v šuplících, o dotacích jako „prokletém daru“ i o tom, proč není dobré automaticky se identifikovat s Německem. Varuje také před dopadem „destruktivních ideologií“, které Evropská unie přijímá v souvislosti s ochranou klimatu.
V debatách o budoucnosti České republiky stále častěji zaznívá, že je potřeba změnit strukturu domácí ekonomiky tak, aby si zachovala konkurenceschopnost. Víme ale, jak na to?
Co se dočtete dál
- Proč chybí politická vůle realizovat připravené ekonomické reformy.
- V jakém rozsahu a jaké následky má rostoucí administrativní a regulační zátěž.
- Jak přesně dotace deformují trh.
- Díky čemu dosahují banky tak velkých zisků.
