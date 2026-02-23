Zatímco v Česku zemědělci řeší dopady syntetických hnojiv a hledají jejich organické alternativy, v Nizozemsku si farmáři lámou hlavu s opačným problémem. Obrovské množství zvířat a vysoce intenzivní chov vedly k přebytku hnoje, se kterým si nevědí rady. Emisní pravidla jim totiž od Nového roku zakazují ho jednoduše rozvézt na pole.
Země s necelými 18 miliony obyvatel chová téměř srovnatelný počet krav a prasat. Vysoká koncentrace a efektivita zemědělské produkce jí dlouhodobě zajišťovaly mimořádné výnosy i silnou exportní pozici. Navzdory své velikosti je Nizozemsko druhým největším exportérem potravin na světě, hned po Spojených státech.
Co se dočtete dál
- Proč Nizozemsko přišlo o výjimku na vyšší limity dusíku.
- Jak přebytek hnoje ovlivňuje výstavbu bytů a silnic.
- Jaké řešení má nová vláda k dispozici a proč žádné z nich není jednoduché.
