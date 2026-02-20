Od členů vlády Andreje Babiše (ANO) je posledních pár týdnů slyšet hlasitá kritika výstavby větrných elektráren a akceleračních zón, tedy oblastí, kde má být budování těchto zdrojů z pohledu povolovacích procesů jednodušší a rychlejší. Povolení by v nich měly získat do roka. Proti těmto již téměř připraveným zónám se ale vyslovil jak premiér, tak ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), a to přesto, že je dříve podpořili. Výstavbě zejména větrníků chce bránit také vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé) a aktivně je napadá dezinformační scéna s vydatnou podporou ze Slovenska.
Akcelerační zóny zmizely i ze zveřejněné hospodářské strategie kabinetu s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Nahradil je vágní termín „vhodné oblasti“. Ty chce vláda vymezit ve spolupráci s obcemi a zanést do územních plánů a územních rozvojových plánů do konce letošního roku.
Co se dočtete dál
- Co si Karel Havlíček myslí o akceleračních zónách a jak se k nim vláda staví.
- Jak chce stavět obnovitelné zdroje energie a zároveň bránit rozmachu větrníků.
- Co na Hospodářskou strategii říkají zástupci branže obnovitelných zdrojů energie.
