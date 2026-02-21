Deset měsíců trvající fascinace Donalda Trumpa cly na dovážené zboží nabrala v pátek a sobotu úplně nové rozměry. Ve zkratce: Nejvyšší soud je zneplatnil, Trump se s tím nedokázal vyrovnat a začal slibovat nová cla na celý svět - desetiprocentní.
Jenže plán na desetiprocentní cla nevydržel ani 24 hodin. Exaktně řečeno, bylo to 21 hodin a 22 minut – tolik uběhlo mezi dvěma příspěvky na jeho vlastní „sociální siti“, která fakticky funguje spíš jako jeho osobní komunikační kanál se světem.
Co to bude znamenat, se dá těžko odhadovat, už s ohledem na zjevnou prudkost a nevypočitatelnost změn. Původní desetiprocentní clo mělo podle Trumpova tvrzení začít platit od úterka s tím, že bude právně nenapadnutelné.
Tím si byl ale navenek jistý už vloni v dubnu, kdy cla oznamoval poprvé. Nejvyšší soud USA je ale v pátek označil za nezákonná. Trump je uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Podle soudu Trump překročil svoje pravomoci, protože celní politika spadá do kompetencí Kongresu, ne prezidenta.
Jak zdanit vlastní voliče. Trumpova cla platí Američané, zdražilo jim zboží v obchodech
Trump reagoval sprškou urážek na adresu soudců, z nichž některé jmenoval sám. Verdikt označil za ostudný a oznámil, že nová desetiprocentní globální cla teď zavádí podle článku 122 amerického obchodního zákona.
„Jako prezident Spojených států amerických s okamžitou platností zvyšuji celosvětové clo ve výši deset procent pro země, z nichž mnohé po desetiletí bez náhrady 'okrádaly' USA (dokud jsem nepřišel já!), na plně povolenou a právně prověřenou úroveň 15 procent,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.
Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump dnes uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a „právně přípustných“ cel.
Situace kolem amerických cel zatím české firmy podle analytiků příliš neovlivní, v platnosti totiž nejspíš zůstávají pro tuzemské vývozce klíčová cla na automobily či ocel, vyplynulo z ankety ČTK mezi analytiky. Další změny kolem amerických cel podle nich především zvyšují nejistotu na trhu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist