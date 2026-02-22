Podnikatel Václav Fischer, ikona porevolučních dob českého cestování k moři, čelí v Německu problémům. Zakladatel cestovní kanceláře Fischer, která nyní patří do německé skupiny REWE, měl velkolepé plány se svou novou společností. Cestovka Fischer Air měla od loňského prosince vozit především německé turisty do exotických destinací, za dva měsíce – i přes prodané letenky – ale zatím žádné letadlo jeho cestovky nevzlétlo. Pochybnosti kolem byznysu česko-německého podnikatele navíc rostou.
Kromě zákazníků čekajících na vrácení peněz za neuskutečněné lety má další problém – hamburské státní zastupitelství ho vyšetřuje kvůli možnému zneužití státních prostředků.
