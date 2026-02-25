Jen loni se do domovů pro seniory nedostalo kolem 40 tisíc žadatelů. Počet těch, kteří se bez každodenní pomoci neobejdou, se má přitom během deseti let zdvojnásobit. Systém péče o seniory v Česku tak podle Zdeňka Fialy, akvizičního ředitele fondu ESG SeniorCARE, nečekají lehká léta. Jeho fond v současnosti provozuje pět zařízení pro seniory, kteří vyžadují intenzivní péči. Povídali jsme si o tom, jaký je to byznys, jak v něm využívají moderní technologie a proč je živá uklízečka lepší než robot.
Co se dočtete dál
- Kde sehnat personál do domovů pro seniory.
- Jak pomůže s péčí o seniory AI a moderní technologie.
- Na kolik vyjde výstavba jednoho domova pro seniory.
