Falešné investiční nabídky a zneužité tváře celebrit zaplavují sociální sítě nebývalou měrou. Nejde přitom o dílo osamělých hackerů. Jak ukazuje nedávná analýza antivirové společnosti Gen Digital, tyto podvody představují vysoce organizovaný a lukrativní průmysl, jehož nitky se sbíhají primárně v Číně, Hongkongu a jihovýchodní Asii. Zisky přitom často plynou k asijským triádám, což je čínská obdoba mafie, a digitální zločin také využívá moderního otroctví.
Proč tedy proti masivním scamům rázněji nezakročí technologičtí giganti jako Meta či Google, na jejichž platformách a sociálních sítích se ve velké míře zobrazují? Problémem podle expertů nejsou technické překážky, ale miliardové příjmy z podvodné inzerce, které jim plynou. „Je to, jako byste po kasinu chtěli, aby samo od sebe vyhazovalo platící zákazníky,“ popisuje jádro problému Michal Wojnar, ředitel pro oblast kybernetické bezpečnosti v poradenské společnosti PwC. V rozhovoru dále mimo jiné přibližuje anatomii globálních podvodů i to, proč evropská regulace zatím selhává.
Co se dočtete dál
- Proč čínské úřady nad tímto obřím kriminálním byznysem zavírají oči a jakou v tom hrají roli.
- Jak algoritmy sociálních sítí jako YouTube (Google/Alphabet) nebo Facebook (Meta) pomáhají podvodníkům.
- Proč tito provozovatelé sociálních sítí cíleně servírují scamy zranitelnějším divákům konspiračních videí.
- Z jakého důvodu je současná evropská regulace zatím bezzubá a jaká tvrdá opatření by technologické giganty skutečně donutila jednat.
- Podle čeho spolehlivě poznáte falešnou investici a jaké konkrétní kroky vás v online prostoru ochrání.
