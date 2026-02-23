Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny, oznámil v pondělí premiér Robert Fico. Bratislava podle něj toto opatření zruší, když Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko. Fico současně Kyjevu pohrozil dalšími odvetnými opatřeními, která ale neupřesnil.
Ropa na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba neproudí po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle Bratislavy a Budapešti Ukrajina přepravu ruské ropy neobnovila z politických důvodů.
