Ještě před několika lety se jevil nájemní byt jako ideální zdroj pasivního příjmu. Stačilo si vzít hypotéku, pořídit nemovitost, pronajmout ji a ve většině případů měsíční splátky hypotéky pokryly činže placené nájemníkem a zbylo i něco navrch. Dnes je situace pro investory méně příznivá.
Kvůli růstu cen na realitním trhu a zdražení úvěrů na bydlení už činže ve většině velkých měst nestačí ke splácení hypotéky. Byty nevynášejí tolik co dříve a jejich „konkurenceschopnost“ oproti jiným konzervativním investicím se zmenšuje. Podle lednové analýzy UniCredit Bank aktuálně dosahuje hrubý výnos z pronájmu investičního bytu v Česku průměrně 3,6 procenta ročně. Pro srovnání – český desetiletý státní dluhopis, tedy investice obecně považovaná za jednu z nejbezpečnějších, ročně přináší 4,7 procenta.
Co se dočtete dál
- V kterých krajských městech vydělávají investiční byty nejvíc.
- Co způsobilo pokles výnosů z nájmů investičních bytů.
- Jaká rizika se rýsují pro investory v příštích letech.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.