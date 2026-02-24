Zaměstnanci továrny v dolnosaském Lüneburgu, kde rodinná firma Jungheinrich vyrábí vysokozdvižné vozíky, nemohli loni v červenci věřit svým uším. Technický ředitel Maik Manthey jim tehdy v montážní hale oznámil, že celá společnost musí kvůli malé ziskovosti přijmout tvrdý úsporný program. Vlastníci se proto rozhodli přesunout výrobu jinam, což v praxi znamenalo konec dobře placené práce pro 390 lidí.

O problémech společnosti se sídlem v Hamburku, jež je třetím největším výrobcem vysokozdvižných vozíků na světě po japonské Toyotě a německé Kion Group z Frankfurtu nad Mohanem, aktuálně píše německý časopis Manager Magazin, a to s odvoláním na interní zdroje z firmy. 

Podle nich za nimi nejsou jen horší ekonomické výsledky, ale i spory mezi akcionáři z rozvětvené rodiny o to, koho dosazovat do klíčových manažerských funkcí.  

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.