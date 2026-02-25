České dráhy budou od čtvrtka nabízet v restauračních vozech čočkovou polévku, telecí sekaný řízek, vegetariánské těstoviny a jablečný koláč. Ve středu o novém sezonním menu informovaly na tiskové konferenci se společností JLV, která zajišťuje gastronomický servis v restauračních vozech dopravce. Nové jarní menu má také železniční dopravce Leo Express, který od středy nabízí například smažený camembert nebo japonský sushi snack onigiri. V dubnu obmění nabídku i RegioJet.
„Službu ČD Restaurant se servisem JLV dnes nabízíme v jízdním řádu na 187 vlacích denně a pozitivní ohlasy registrujeme nejen od cestujících v České republice, ale také na mezinárodních spojích. Chceme, aby si lidé vybírali vlak nejen kvůli rychlosti a pohodlí, ale i kvůli službám na palubě,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.
Telecí sekaný řízek s čedarem doplní slaninová omáčka, batátovo-bramborové pyré a fazolky, vegetariánskou alternativou budou tradiční italské těstoviny orecchiette s rostlinným ragú alla bolognese. Koláč doplní šlehačka a čočková polévka bude s klobásou a mrkví. Toto menu bude ve vlacích do poloviny července, kdy jej nahradí nové. Na sestavování menu se podílí Asociace kuchařů a cukrářů.
Ve vlacích ČD bude také nový nápojový lístek. „Domluvili jsme se na obchodním partnerství s Coca-Colou Hellenic. Kompletní nabídka nealkoholických nápojů a asi tří alkoholických nápojů bude vyměněna za nové produkty,“ řekl ČTK ředitel pro obchod, výrobu a marketing JLV Pavel Moravec. Dodal, že mají exkluzivní zastoupení italského vinařství, od nějž vedle prosecca nově nabídnou primitivo a pinot.
Leo Express mění své menu každé tři měsíce. Nově nabízí chlebíček se salámem, jarní bagetu, ale také japonský sushi snack onigiri. „Rostoucí popularita asijské kuchyně mezi českými zákazníky nás motivovala zařadit tuto specialitu do stálé nabídky,“ uvedl v tiskové zprávě catering specialist Leo Expressu Petr Vrabec.
Na přání cestujících do nabídky vrací smažený camembert s tatarkou a bramborami grenaille. Mezi hlavními jídly je také hovězí vývar, polský žurek nebo veganská cizrna pečená v rajčatech. Jako zákusek si pak mohou cestující objednat jahodovo-rebarborový koláč nebo zmrzlinu.
Loni cestující ve vlacích Leo Expressu udělali půl milionu objednávek a občerstvení si zakoupil každý druhý cestující. V Leo Expressu je možné zakoupit občerstvení u stevarda, letos dopravce plánuje spustit objednávání také přes mobilní aplikaci. Tyto způsoby objednání cestujícím nabízí také dopravce RegioJet.
RegioJet plánuje sezonní menu představit v dubnu, sdělil ČTK mluvčí dopravce Lukáš Kubát. V nabídce se mají objevit nové dorty. Dopravce loni prodal více než milion koláčů s drobenkou a cestující vypili 350 tisíc litrů kávy, nejčastěji si objednávali cappuccino.
