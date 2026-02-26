Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard korun). Firma to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Je to druhá největší ztráta, jakou kdy zaznamenal jakýkoli podnik ve Francii, uvedla agentura AFP. Do skupiny Stellantis patří například francouzské značky Peugeot a Citroën či italská značka Fiat.
Stellantis se rozhodl přehodnotit strategii pro elektromobily vzhledem k tomu, že poptávka po nich v Evropě nesplnila očekávání. Spojené státy navíc zrušily pobídky pro nákup elektromobilů. Ztráty s tím spojené loni prudce vzrostly, výrazně se koncentrovaly ve druhé polovině roku.
Firma také oznámila, že znovu uvede na trhy ve Spojených státech a v Evropě modely se spalovacími motory, včetně vznětových. Podle Stellantisu toto rozhodnutí není v rozporu s inovacemi a nemá vliv na jeho závazek k elektrifikaci.
Společnost zopakovala výhled na letošní rok, v němž počítá s růstem čistých tržeb kolem pěti procent. Volné peněžní toky z obchodu s vozidly se podle ní ale vrátí do kladných hodnot až v roce 2027. Podnik letos nevyplatí dividendu.
Konec evropské automobilové dvojky? Pokud se čísla nezlepší, skupina se rozpadne, říká zakladatel Stellantisu
Větší ztrátu než loni Stellantis vykázala z francouzských společností jen mediální skupina Vivendi, která v roce 2002 odepsala 23,3 miliardy eur. Z francouzských automobilek zaznamenal dosud největší ztrátu Renault, a to v roce 2020. Tehdejší ztráta ale byla jen asi třetinová proti loňské ztrátě Stellantisu.
Stellantis vznikl začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Zahrnuje značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.
