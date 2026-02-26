Soudem nařízený znalecký posudek k majetku zadlužené společnosti Solek Holding přináší pro její věřitele mimořádně nepříznivé zprávy. Česká znalecká kancelář Equity Solutions Appraisals (EqSA) ocenila majetek mateřské firmy solární skupiny na pouhých 83 milionů korun. To představuje zhruba 1,5 procenta z částky 5,5 miliardy korun, kterou Solek uváděl ve svém loňském insolvenčním návrhu.
Co se dočtete dál
- Kolik mohou věřitelé podle znaleckého posudku dostat.
- Kdo jsou největší zajištění věřitelé.
- Co bude s reorganizací.
