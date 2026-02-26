Stát chce víc ukázat, jak se tvoří ceny potravin. Pomoci tomu má nový potravinový ombudsman ministerstva zemědělství. Vedle své dosavadní agendy bude tuto funkci zastávat vrchní ředitel resortní sekce potravinářství Jindřich Fialka. Ministr Martin Šebestyán (za SPD) oznámil jeho vznik na čtvrteční tiskové konferenci s tím, že nejde o nový úřad, ale o koordinační a komunikační roli uvnitř úřadu.
Hlavním nástrojem ombudsmana má být zveřejňování dat o cenách potravin. Ty patří dlouhodobě k politicky nejcitlivějším tématům. Větší transparentnost v této oblasti vláda slíbila i ve svém programovém prohlášení. Resort už ve čtvrtek spustil portál, na kterém publikuje ceny vybraných potravin, obchodní přirážky a hrubé marže napříč řetězcem. Data vycházejí z českých i evropských oficiálních statistik a podle ministerstva mají umožnit lepší kontrolu trhu ze strany veřejnosti.
Co se dočtete dál
- Co přesně chce stát ze zveřejňovaných marží vyvozovat.
- Proč obchodníci tvrdí, že data ministerstva zkreslují realitu cen potravin.
- Jak potravinový ombudsman zapadá do plánu ministra na zlevnění potravin.
