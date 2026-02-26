Velká očekávání mohla vzbudit čtvrteční schůzka ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) s řediteli čtyř národních parků. Kvůli omezování jejich rozpočtů úřadem totiž hrozí, že správy parků budou muset některé své aktivity zredukovat. Zejména ty dva největší, šumavský a krkonošský, kterým se příjmy od státu krátí o desítky milionů, se obávají, že jim ubude peněz na opravy cest, strážce, požární ochranu, muzea či infocentra.

Schůzka však tyto obavy nerozptýlila. Ministr navíc nepopřel ani informace o chystaném odvolání dvou ředitelů největších parků, Pavla Hubeného ze Šumavy a Robina Böhnische z Krkonoš.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kvůli omezení rozpočtů národních parků hrozí, že budou muset některé své aktivity minimálně omezit. Zejména největší parky, šumavský a krkonošský, kterým se příjmy od státu krátí o desítky milionů, se obávají, že jim ubude peněz na opravy cest, strážce, požární ochranu, muzea či infocentra.
  • Co padlo po schůzce ředitelů parků s ministrem životního prostředí?
  • A je ve hře odvolání ředitelů dvou největších parků?
