Regulace nemůže ochránit každého investora a velká rizika na finančních trzích podle člena bankovní rady ČNB Jana Procházky rozhodně nezmizela, pouze změnila podobu. „Kdo není dostatečně opatrný a nechá se okrást, bude okraden,“ říká. V rozhovoru pro Týdeník Ekonom mluví o slabinách českého kapitálového trhu, problematických firemních dluhopisech, střetech zájmů v investičním poradenství i rostoucím vlivu finančních influencerů. Vysvětluje, jak nástup umělé inteligence proměňuje pohled centrálních bank na ekonomiku a proč se ČNB při rozhodování o sazbách musí dívat dál než jen na aktuální inflaci.

  • Jak by větší dohled nad distribucí firemních dluhopisů ovlivnil insolvence emitentů.
  • V čem připomíná finanční poradenství skanzen.
  • Jak ČNB zohlední dopady umělé inteligence na produktivitu, mzdy a inflační tlaky.
  • Jaký vývoj lze očekávat u vývoje úrokových sazeb.
