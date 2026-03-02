Český kapitál je v posledních měsících na britských ostrovech nebývale aktivní. Výraznou stopu zde tvoří tuzemští miliardáři Karel Komárek, Daniel Křetínský či Marek Dospiva. Do této skupiny ale můžeme zařadit také premiéra Andreje Babiše. Ten aktuálně zvyšuje svou přítomnost na britském trhu prostřednictvím zdravotnické skupiny FutureLife, největšího hráče v oblasti reprodukční medicíny v Evropě. V jihovýchodní části Anglie dotáhl akvizici významné kliniky s více než třicetiletou historií na trhu umělého oplodnění.
Co se dočtete dál
- Jakou kliniku Babišův FutureLife získal.
- Jaká mohla být kupní cena.
- Jaké plány v reprodukční medicíně skupina má.
