Přesun výroby do Česka či do Polska už nepřináší německým firmám tak velké úspory, často je přitom spojen s dodatečnými problémy. Ve své studii, o které v pondělí informoval list Handelsblatt, to uvádí poradenská společnost Strategy&. Výrazně nižší náklady už teď podle autorů studie nabízí jen přesun do asijských zemí.
Česko a Polsko byly podle studie v letech 2015 až 2024 nejoblíbenějšími zeměmi pro přesun firem z Německa. Úspory, které to přineslo, ale byly mnohem nižší, než jaké firmy očekávaly, dodala poradenská společnost Strategy&.
Šedesátkou po dálnici. Ekonomika je hluboko pod svým potenciálem a Česko nemá odvahu s tím něco udělat, říká ekonom Pavel Kysilka
Nevýhody regionu středovýchodní Evropy jsou podle ní nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, který je ještě větší než v Německu, nedostatečná automatizace a rychlý růst nákladů na práci. Podle studie cena práce rostla v posledních letech třiapůlkrát rychleji než produktivita.
Nadšení německých firem pro přesun výroby do Asie, především do Číny, podle poradenské společnosti v minulých letech výrazně opadlo. Soustředí se proto právě na evropské sousedy na východě. Výrazné úspory při přesunu výroby ale může podle studie přinést v současnosti právě jen přesun do asijských zemí. Jednou z jejich hlavních konkurenčních výhod jsou nízké ceny energií.
„Ředitelé už se nemohou spoléhat na místo výroby jako na jediný faktor konkurenceschopnosti,“ řekl k tomu autor studie Michael Weiss. Strategy& patří do skupiny poradenských společností PwC.
