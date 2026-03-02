Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) získala za více než 24,3 miliardy korun nepřímý 37procentní podíl v maďarském výrobci náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů Rába. Jde o součást nákupu 49 procent v maďarské skupině 4iG. Podpisu smluv před novináři v Budapešti přihlíželi maďarský premiér Viktor Orbán a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Díky dohodě by se na podvozcích vozů Tatra mohly montovat americké systémy HIMARS.
Společnost 4iG, kde je CSG od nynějška partnerem, oznámila podpis smlouvy s Budapeští na dodávku až několika tisíc těžkých taktických vozidel pro maďarské ozbrojené síly, na jejichž výrobě se bude CSG podílet. Vyrábět a montovat se bude především v Maďarsku ve spolupráci s firmou Rába Automotive Holding. Budapešť také uzavřela smlouvu na nákup systémů HIMARS americké zbrojovky Lockheed Martin pro maďarské ozbrojené síly, které by podle CSG mohly být integrovány v Rábě na podvozkové platformě Tatra.
Zatímco sousedé šlapou na plyn, Česko v obraně couvá. Doplatit na to může armáda i export
CSG potřebovala zvýšit výrobní kapacitu vozidel Tatra, aby splnila zakázky v jihovýchodní Asii. Maďarsko je kvůli své blízkosti a výrobě vozů Rába ideálním místem, řekli novinářům zástupci CSG. Společnost ve střední Evropě zatím působí na Slovensku, kde vyrábí dělostřeleckou munici další firma ze skupiny CSG, a sice MSM Group. V Maďarsku už působí česká zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ), která vyrábí ruční palné zbraně a munici pro ozbrojené složky či osobní obranu.
Společnost Rába byla založena v roce 1896, s akciemi nynější Rába Automotive Holding se obchoduje na budapešťské burze. Vozidla Rába využívají maďarské ozbrojené síly a společnost spolupracuje i s mezinárodními partnery, například na programu obrněného vozidla Gidrán 4x4. Výrobky exportuje do zemí Evropské unie, postsovětských států a do USA.
Technologická a průmyslová skupina 4iG působí v telekomunikacích, informačních, vesmírných a obranných technologiích. Prostřednictvím své dceřiné společnosti 4iG Space and Defence Technologies (4iG SDT) buduje komplexní obranné portfolio pozemní, letecké a vesmírné techniky.
Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army nebo český výrobce radarů Eldis. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci roku 2024 divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí.
Největší položku zahraničního obchodu mezi Českem a Maďarskem v loňském roce představovaly podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) civilní zbraně za 187,7 milionu korun. Následovala obrněná bojová vozidla a válečná zbraně za 86,3 milionu korun. Nejméně peněz připadlo na válečnou munici; obchod s ní dosahoval hodnoty 1,5 milionu korun. Z dostupných dat agentury CzechInvest vyplývá, že dovoz vojenského materiálu z Maďarska do Česka od roku 2014 až do roku 2023 meziročně narůstal. V roce 2023 dosáhly příchozí investice z Maďarska 12,6 miliardy korun.
