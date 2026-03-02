Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se v důsledku americko-izraelských útoků na Írán v pondělí prudce zvyšuje. Odpoledne růst zrychlil až k 50 procentům po zprávě, že katarská společnost QatarEnergy kvůli útokům zastavuje produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie je významným odběratelem plynu z Kataru.
Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc krátce po 13:30 našeho času vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst skoro o 50 procent. Nacházela se tak nad 48 eury za megawatthodinu (MWh). Později růst o trochu zvolnil pod 45 procent.
Evropská unie svolala na středu schůzku své koordinační skupiny pro plyn, jejíž účastníci se budou zabývat vlivem současného dění na Blízkém východě na energetickou situaci v EU. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na mluvčí Evropské komise. Členy koordinačních skupin jsou zástupci unijních institucí i členských států EU.
Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v nichž některých jsou americké základny. Pohrozil i dalšími odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou.
„Tento konflikt se týká v podstatě všech zemí v oblasti Perského zálivu včetně Kataru, který patří mezi přední světové vývozce plynu,“ uvedla v pondělní zprávě o situaci na trhu s plynem společnost Mind Energy. „Trh započítává vysokou rizikovou přirážku kvůli obavám z poklesu dodávek. Zásoby plynu v Evropě jsou už teď výrazně nižší než před rokem a výpadek v dodávkách z Blízkého východu by měl přímý dopad i na ceny v Evropě,“ dodala.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly v sobotu podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 30 procent. V Česku to bylo zhruba 31 procent.
„To znamená výrazně vyšší potřebu letních injekcí do zásobníků, a tudíž vyšší poptávku po LNG,“ řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Klíčová pro další vývoj bude podle něj situace v Hormuzském průlivu, který je klíčovou trasou pro vývoz ropy a plynu z oblasti Blízkého východu.
Už v sobotu po zahájení izraelsko-amerického útoku podle agentury Bloomberg několik tankerů s plynem přerušilo plavbu, aby se vyhnuly Hormuzskému průlivu. Katar je druhým největším vývozcem LNG na světě a produkci při vývozu do Evropy vyváží právě přes Hormuzský průliv.
Hormuzský průliv je podle íránské agentury Tasnim od soboty fakticky uzavřen. Íránské revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná. Německý rejdař Hapag-Lloyd pak oznámil, že plavbu přes průliv přerušuje. Přesto některé tankery podle Bloombergu v omezeném počtu v plavbě pokračovaly, byť provoz byl o víkendu výrazně slabší než obvykle.
