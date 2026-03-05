Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) a společnost CENTRAL GROUP pořádají ve čtvrtek 5. března 2026 Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který je tradičním místem setkání a diskuse vrcholových představitelů státu, samospráv, soukromého sektoru a odborníků.
Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.
Živý přenos z pražského Obecního domu moderuje Michala Hergetová a můžete ho sledovat od 10:00.
Jsme mladí lidé a chceme vlastní byt. Spočítali jsme, jak to zvládnout i v dnešní realitě
Témata Summitu dostupného bydlení:
Jak podpořit dostupnost bydlení v Česku?
-
Jaké jsou připravované konkrétní kroky nové vlády a jaký je časový plán?
-
Jak financovat výstavbu dostupného bydlení? A jak tomu mohou pomoci Státní fond podpory investic (SFPI), Národní rozvojová banka (NRB) a komerční banky?
-
Jak nastavit funkční systém a procesy pro masivní výstavbu nájemních, družstevních i vlastnických bytů ze strany měst a obcí? Aktuální průzkumy veřejného mínění a analýza se zahraničními zkušenostmi, fakty a konkrétními doporučeními
-
Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) a její nový „baťovský“ systém DESIGN-BUILD pro výstavbu dostupných bytů pro veřejné i soukromé investory po celé ČR
