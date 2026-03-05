Věřitelé zadlužené společnosti Solek Holding čelí další špatné zprávě. Po tom, co soudem nařízený znalecký posudek ocenil majetek solární skupiny na pouhých 83 milionů korun, tedy na 1,5 procenta sumy, kterou Solek uvedl v insolvenčním návrhu, přehodnotila svou původní nabídku investiční skupina ENPO Group.
Ta Soleku slibovala reorganizaci, v rámci níž by ENPO Group dodala kapitálovou injekci ve výši minimálně 250 milionů korun s možností další investice až 500 milionů při zlepšení kondice firmy. Po zveřejnění znaleckého posudku ale přišla ve středu s mnohem skromnějším návrhem.
Co se dočtete dál
- Jakou finanční injekci ENPO Group nabízí.
- Proč i s tím může u věřitelů uspět.
- Kdo jsou největší věřitelé Solek Holding.
