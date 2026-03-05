Po středečním uklidnění začala v důsledku nových negativních zpráv z Perského zálivu, zahrnujících i noční útok na tanker Sonangol Namibe kotvící v Perském zálivu, cena ropy opět růst. Barel ropy (159 litrů) s dodáním za tři měsíce se během čtvrtka obchodoval kolem 84 dolarů. Stále je to ale výrazně méně, než podle expertů hrozí v případě dlouhodobého zablokování plavby Hormuzským průlivem, jímž proudí 20 milionů barelů denně, zhruba pětina světové denní produkce. Pak vidí ceny i nad stodolarovou hranicí. 

Trhy si v případě Blízkého východu postupně zvykly na to, že se cena ropy rozkývá jen krátkodobě i při akcích, jež byly dříve nepředstavitelné. Při izraelském útoku na Írán v říjnu 2024 se třeba cena ropy zvedla jen o čtyři dolary. A na původních 72 dolarů za barel se vrátila už po čtyřech dnech. Jenže tentokrát může být situace složitější. HN se podívaly na rizika, která se nyní musí brát v úvahu.

