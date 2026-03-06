Tankovací mapa Česka se tento týden radikálně proměnila. A po delší době přestalo platit, že etalonem nejnižší ceny na trhu je levný řetězec Tank Ono.
Hlavní důvod? Státem vlastněná petrochemická firma Čepro zásadně a bez větší publicity změnila cenovou politiku na svých pumpách. A řidiči na to postupně přicházejí, hlavně u nafty.
Co se dočtete dál
- Proč teď drží zrovna tyto dva řetězce ceny tak nízko?
- Co na to říká spolumajitel Tank Ono?
- A co se dá čekat v dalších dnech?
