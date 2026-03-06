Americký útok na Írán po boku Izraele vyvolává u tvrdého jádra příznivců Donalda Trumpa prudké reakce. Hnutí MAGA, postavené na slibu politiky „Amerika na prvním místě“, jen těžko hledá pochopení pro novou vojenskou intervenci v zahraničí. Pro Trumpa to však není jediný problém. V sázce jsou i slíbené investice z Perského zálivu a rostoucí ceny ropy, které mohou přímo zasáhnout peněženky běžných Američanů. Z této šlamastyky chce přitom administrativa vybruslit překvapivě – s pomocí Ruska.
Co se dočtete dál
- Od jakých spojenců Trump schytává kritiku a proč.
- Proč státy Zálivu chtějí zastavit své investice v USA.
- Jak chtějí USA řešit rostoucí ceny energií na trzích a proč je to pro Trumpa problém.
