Stovky lidí, kteří v minulosti investovali v součtu přes čtvrt miliardy korun do dluhopisů trojice firem kolem společnosti BonFood, stále čekají, jestli alespoň část svých peněz získají zpět. Ačkoliv podniky skončily v insolvenci už před dvěma lety, stále není rozhodnuto o tom, zda obchodník s mraženými rybami a hovězím masem získá šanci se z problémů dostat díky reorganizaci.
A to i přesto, že dva reorganizační plány už věřitelé schválili. Vedení firmy aktuálně dokončuje jeho třetí verzi – čas má do konce března, pak o plánu budou znovu hlasovat věřitelé. Celý proces zpomalila nejprve předloňská smrt zakladatele společnosti a poté také spor s advokátní kanceláří, která BonFood na začátku insolvence zastupovala.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjely snahy o reorganizaci firem.
- V jakém stavu je insolvence nyní.
- Proč došlo ke sporu s advokátní kanceláří, která skupinu zastupovala.
- Proč spor bude řešit i Česká advokátní komora.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.