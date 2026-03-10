Ceny ropy jsou kvůli americkém útoku na Írán velmi nestabilní. Zatímco v pondělí se barel ropy (159 litrů) s dodáním za tři měsíce prodával za téměř 120 dolarů, v úterý cena výrazně klesla. A obchodovala se už kolem 90 dolarů. Pořád je ale vysoko. Za poslední měsíc cena ropy vzrostla o více než 30 procent, od začátku roku zdražila surovina o polovinu.
Taková volatilita cen už na ropném trhu dlouho nebyla. K momentálnímu poklesu přispěla naděje, že by se konflikt v Íránu mohl postupně uklidnit. Trhy reagují na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa na tiskové konferenci (v golfovém klubu poblíž Miami), kde řekl, že válka skončí „velmi brzy“. Zároveň ale uvedl, že to nebude tento týden. Původně Trump mluvil o čtyřech až pěti týdnech.
Drahá ropa a plyn rovná se vyšší ceny. O úrocích by to však platit nemělo
