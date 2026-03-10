Vláda se rozhodla nahradit přímé dotace v programu Nová zelená úsporám bezúročnými půjčkami. Chce tak ušetřit, protože peníze mají poskytovat banky a stát bude hradit jen jejich úroky. Kabinet očekává, že do systému se tak dostanou až stovky miliard, jenže v praxi to má háček. Lidé zvažující zateplení domů nebo pořízení střešní fotovoltaiky a tepelných čerpadel o úvěry příliš nestojí. Ukázaly to hned dva průzkumy, podle kterých by jednoznačně preferovali spíše dosavadní systém přímých dotací.
Co se dočtete dál
- Co si podle průzkumů veřejného mínění myslí lidé o Nové zelené úsporám.
- Kolik podle ministra Igora Červeného banky pustí peněz do energetických úspor domácností.
- Proč mají podle průzkumu zrovna Motoristé největší sociální cítění.
