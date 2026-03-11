Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk, známý svými léky na hubnutí a diabetes, prožívá nejtemnější období za poslední roky. Akcie výrobce hitů jako Ozempic a Wegovy ztratily od roku 2024 dvě třetiny své hodnoty a každý pokus o obrat zatím zhatila další nepříznivá zpráva. Cenné papíry se nyní obchodují na úrovni roku 2021, tedy ještě před boomem léků na hubnutí, který zachvátil svět. Na první pohled vypadají akcie neuvěřitelně levně. Možná jsou však levné z dobrého důvodu.
Zatímco Novo Nordisk v posledních měsících bojuje s neúspěšnými klinickými studiemi a cenovým tlakem, jeho americký rival Eli Lilly zažívá raketový vzestup. Vyvstává otázka, zda jde o krátkodobé zakopnutí dánské firmy, nebo nevyhnutelný konec velkého příběhu.
Co se dočtete dál
- Proč jsou akcie Novo Nordisku levné a má smysl je kupovat.
- Jak se na akcie Novo Nordisku dívají experti na investice.
- Jak moc je napřed americká konkurence Eli Lilly a jak může situace na trhu vypadat do budoucna.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.