Doposud největší akvizice se Googlu úplně nepovedla. Výrobce Androidu v roce 2012 koupil za 12,5 miliardy mobilní divizi Motoroly, po dvou letech se ale výroby mobilů se ztrátou zbavil, nechal si pouze patenty. Nyní holding Alphabet – jehož je Google součástí – za 32 miliard dolarů (677 miliard korun) koupil izraelský bezpečnostní startup Wiz. Jde o největší transakci tohoto typu pro Google a také pro izraelský technologický sektor.
Co se dočtete dál
- Jak funguje bezpečnostní platforma Wiz a proč je důležitá pro cloudové aplikace.
- Proč Google výrazně zvýšil původní nabídku za izraelský startup.
- Jak bude vypadat fungování Wizu pod hlavičkou Googlu.
