Česko po zápasech hokejové NHL možná zanedlouho k oficiálním utkáním přivítá i basketbalovou NBA. Čeští promotéři a politici o tom začali vyjednávat s americkou stranou, nejbližší termín na tuto sportovní událost se nabízí v roce 2028. Letos už se týmy nejlepší basketbalové ligy světa utkaly v Berlíně a Londýně, na příští rok jsou naplánované zápasy do Manchesteru a Paříže.
Co se dočtete dál
- Jaké týmy NBA by měly v Česku hrát?
- Kdo za snahou dostat k nám NBA stojí?
- Jaké vazby tomuto záměru v českém byznysu pomáhají?
- Co na to říkají klíčoví aktéři?
