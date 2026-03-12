Společnost EP Real Estate miliardáře Daniela Křetínského získala od developera Karlín Group podíl v projektu Nové Holešovice. Informovaly o tom Seznam Zprávy. Podle serveru E15 podepsaly obě strany smlouvu na prodej lukrativních pozemků u metra Holešovice ve čtvrtek ráno. Cenu neuvedly. EP Real Estate již ve stejné lokalitě několik pozemků vlastní.
"Potvrzujeme, že se Karlín Group rozhodl prodat svůj podíl na společném podniku s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a EP Real Estate využilo předkupní právo k tomuto podílu, což nám dává smysl vzhledem k našemu developmentu brownfieldu v Holešovicích," sdělil Seznam Zprávám Daniel Častvaj, mluvčí EP Equity Investment, jejíž součástí je EP Real Estate.
Podle společníka Karlín Group Jana Ludvíka je účast EP Real Estate na společném podniku dalším scelením vlastnických práv k pozemkům v dané oblasti, což považuje za klíčové. "Cílem je, aby výsledná podoba projektu skutečně naplnila potenciál společného podniku, jehož vznik Karlín Group před osmi lety iniciovala," uvedl.
Projekt Nové Holešovice se týká okolí stanice metra a vlakového nádraží Holešovice. Vzniknou tam administrativní budovy a bytové domy s obchody a službami. Nezaměřuje se tak na celou oblast Bubny-Zátory, kde má v budoucnu vyrůst 11.000 bytů pro 25.000 lidí.
Nové Holešovice založil v roce 2021 pražský dopravní podnik (DPP) spolu s firmou Karlín Group, následně se zapojila i CPI Property Group, která v okolí také vlastní pozemky. Město, respektive DPP měl společnému podniku prodat parcely a v budoucnu se podílet na zisku z developmentu. Proces se zastavil v lednu 2024 poté, co náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) nejprve prodej podpořil na dozorčí radě DPP, ale následně na radě města změnil názor s tím, že má o společném podniku pochybnosti.
Poté situace zamrzla na mrtvém bodě a koaliční strany se nebyly schopny se shodnout na dalším postupu. Po více než roce diskusí loni v květnu radní schválili, že DPP v okolí metra společnosti Nové Holešovice prodat.
