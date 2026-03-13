Kurýři rozvážkových služeb Wolt, foodora a Bolt Food budou dnes stávkovat a nebudou rozvážet objednávky. Svým protestem chtějí upozornit na podle nich zhoršující se pracovní podmínky u digitálních platforem. Není jasné, kolik kurýrů se do stávky zapojí. Zúčastnit se ale mají i kurýři na Slovensku. Rozvážkové společnosti na dotaz ČTK sdělily, že od organizátorů žádné požadavky neobdržely a že se na ně mohou kurýři se svými připomínkami kdykoli obracet.

Organizátoři protestu kritizují především způsob, jakým platformy jednostranně mění výši výdělků, zatímco náklady kurýrů na provoz vozidel a povinné odvody rostou. Podle nich se před započtením nákladů výdělek kurýrů za hodinu pohybuje mezi 250 a 300 korunami.

Zároveň upozorňují na tlak algoritmů, které podle nich kurýrům diktují pracovní tempo podobně jako v zaměstnaneckém poměru, ačkoliv jsou převážně OSVČ. Požadují transparentní odměňování a zavedení mechanismu pro automatickou úpravu odměn podle rostoucích nákladů. Uvedené platformy v Česku denně doručí přibližně 50 až 70 tisíc objednávek.

Zástupci Woltu a foodory uvedli, že zatím žádné konkrétní žádosti od organizátorů protestu neobdrželi. Šéf české foodory Adam Kolesa ČTK sdělil, že průměrné výdělky kurýrů odpovídají mediánu hrubé mzdy v ČR. „Do konce měsíce adekvátně upravujeme sazby tak, aby reflektovaly aktuální ceny paliva,“ uvedl.

Podle společností je pro většinu kurýrů rozvoz doplňkovou aktivitou, ne hlavním pracovním poměrem. U foodory podle Kolesy odpracuje kurýr v průměru 15 hodin za týden. Model spolupráce na živnostenský list je podle platforem mezi kurýry preferovaný, zajišťuje flexibilitu a možnost přivýdělku podle časových možností. Partnerští kurýři podle mluvčího Boltu Jana Huka mohou kdykoli zůstat tzv. offline, tedy se do rozvážení nezapojit.

Česko v současnosti zavádí do českého práva evropskou směrnici o platformové práci. Cílem je větší transparentnost algoritmů, přístup k informacím o fungování a lidský dohled nad nimi. „Považujeme za důležité, aby byla nastavena vyváženě – tak, aby přinesla větší transparentnost, a zároveň zachovala široce preferovanou flexibilitu této práce, která je pro tento typ spolupráce zásadní a cení si jí i partneři platforem,“ sdělil ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

