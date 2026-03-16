Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců, může se to dotknout přibližně až 270 lidí. ČTK to v pondělí řekl mluvčí firmy Ivo Štěrba. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém případě musel některý z provozů odstavit. Na chystané propouštění upozornila Česká televize.
Podnik v minulých letech byl v insolvenčním řízení, propustil více než polovinu zaměstnanců a od loňska má nového majitele. Nyní zaměstnává okolo 2000 lidí.
„Společnost Nová Huť v současné době připravuje organizační změny, které reagují na aktuální vývoj v ocelářském odvětví a na potřebu přizpůsobit strukturu podniku jeho dalšímu fungování. V souvislosti s těmito změnami se v průběhu letošního roku počítá s optimalizací počtu pracovních míst, která bude probíhat napříč společností,“ uvedl Štěrba.
Hlavním kritériem při rozhodování o tom, kdo firmu opustí, bude podle něj potřebnost konkrétní kvalifikace či profese pro další fungování společnosti. „Uvědomujeme si, že jde o velmi citlivé rozhodnutí. Proto budeme jednotlivé kroky komunikovat především interně našim zaměstnancům a jejich zástupcům a postupovat v souladu s platnou legislativou. Cílem těchto kroků je přizpůsobit fungování společnosti aktuálním podmínkám na trhu a zajistit její dlouhodobou stabilitu,“ uvedl Štěrba.
Slanina řekl, že vedení firmy odeslalo úřadu práce dopis, ve kterém oznámilo, že snižování počtu pracovních míst bude rozložené až do října. „Většina z toho je z výrobních závodů, které momentálně jedou a které jsou už tak ‚očesané‘. Takže my to vnímáme tak, že pokud toto chtějí udělat, tak to znamená, že budou muset něco odstavit. Jinak to není možné,“ řekl Slanina. O snižování počtu míst budou odboráři s vedením firmy jednat.
Společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny převzala loni v říjnu zkrachovalou huť Liberty Ostrava. V podniku nyní fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy – nakupují pro huť materiál a platí jí za jeho zpracování. Firma vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové produkty.
Podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji v únoru vzrostl o 0,1 procentního bodu na sedm procent. Je to nejvyšší hodnota od března 2017. Práci nemělo na konci měsíce 55 868 lidí, o 854 více než v lednu. Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji, kde je podíl nezaměstnaných 7,6 procenta.
