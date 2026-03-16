Podniková rada v koncernu Volkswagen, kterou během druhé poloviny minulého týdne na další čtyři roky volili odboráři, patří k těm nejvlivnějším nejenom v Německu, ale i v celé Evropě. Její zástupci tvoří polovinu dozorčí rady automobilky, a mohou tak zablokovat jakékoli klíčové rozhodnutí.
Největší slovo v ní tradičně má odborový svaz IG Metall, který byl jasným favoritem také při posledních volbách. Avšak neutěšená situace koncernu, jemuž loni meziročně spadl provozní zisk skoro o polovinu na 8,9 miliardy eur, a tvrdý úsporný program, zahrnující také rušení pracovních míst, tentokrát hrály proti tomuto tradičnímu svazu. Ten si sice v podnikové radě udržel dominantní pozici, jeho pozice v koncernu však ve srovnání s předchozími volbami v roce 2022 výrazně zeslábla. Stal se terčem kritiky ze strany menších odborových svazů, podle nichž při obhajobě zaměstnaneckých zájmů zklamal. Přisadilo si také několik seskupení, která se vůbec netají tím, že mají blízko ke krajně pravicové straně Alternativa pro Německo (AfD).
