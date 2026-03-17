Evropská unie je po letech blízko podpisu dohody o volném obchodu s Austrálií. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to podle agentury Bloomberg napsala v dopise unijním šéfům. Zdroje agentury obeznámené se situací uvádějí, že by šéfka komise mohla odjet do Austrálie dohodu podepsat už o tomto víkendu.
Jednání jsou v závěrečné fázi, napsala von der Leyenová. Dohoda by podle ní měla posílit „schopnost Evropy formovat globální standardy a zajistit odolné dodavatelské řetězce.“
Vzniká zóna volného obchodu pro dvě miliardy lidí. EU a Indie se dohodly na uzavření dohody, uvedla šéfka EK
Rozhovory mezi EU a Austrálií jsou už několik týdnů blízko uzavření obchodní dohody. Zdárný konec vyjednávání ale brzdí problémy, jako je dovoz masa, píše Bloomberg.
Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v pondělí hovořil s australským ministrem obchodu Donem Farrellem. Pak na síť X napsal, že obě strany „se pohybují správným směrem“.
Austrálie i EU se snaží co nejrychleji upevnit ekonomické vazby s partnery, kteří sdílejí jejich postoje. Pokoušejí se ochránit své ekonomiky před záplavou cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem a před nedávnými omezeními Číny v oblasti dodávek klíčových nerostných surovin.
EU nedávno uzavřela po letech odkladů obchodní dohody s Indií a s blokem jihoamerických zemí Mercosur. Dohoda s Novým Dillí by měla podle dřívějšího vyjádření Ursuly von der Leyenové zdvojnásobit vývoz z EU do Indie. Snížena nebo zrušena totiž budou cla na více než 90 procent exportu zboží z EU, z čehož by mohl těžit hlavně evropský automobilový průmysl. Kromě toho má dohoda zlepšit přístup na indický trh služeb, zejména ve finančních a námořních službách a dalších klíčových odvětvích a podpořit tvorbu pracovních míst.
Europarlament přibrzdil Mercosur. Čeští koaliční europoslanci hlasovali proti vlastní vládě
Dojednání sedmadvacítky s Mercosurem pak na konci ledna přibrzdil Evropský parlament, který ho poslal k posouzení Soudnímu dvoru EU. Verdikt může přijít až za dva roky, což by ratifikaci největšího obchodního paktu v historii unie výrazně zpozdilo. Dohoda, která má otevřít trh se stovkami milionů zákazníků a zajistit přístup ke klíčovým surovinám, přitom dlouhodobě čelí silnému odporu zemědělců obávajících se levnější konkurence.
Její zastánci naopak argumentují, že smlouva obsahuje ochranné mechanismy, které mají zabránit prudkému nárůstu dovozu zemědělských komodit. Dovážené potraviny navíc podle nich budou muset splňovat evropské standardy a diskutuje se i o kontrolách přímo v místě produkce.
