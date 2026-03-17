Americká investiční a finanční skupina Goldman Sachs získala podíl 3,56 procenta v českém zpracovateli kůží KARO Leather. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), na které upozornil server Seznam Zprávy. Cenu za podíl firmy nezveřejnily. KARO Leather, která zpracovává kůže pro nábytkářský a obuvní průmysl, sídlí v Praze a má výrobní závody na Jihlavsku.
Do KARO Leather vstoupila americká skupina prostřednictvím firmy Goldman Sachs Asset Management. „Věříme, že naši mezinárodní stopu brzy rozšíříme nejen v portfoliích zahraničních investorů, ale také prostřednictvím akvizic mimo Českou republiku,“ sdělil serveru finanční ředitel skupiny KARO Leather Jakub Hemerka.
Skupina v únoru oznámila, že od 2. března přechází z akciového trhu pražské burzy Start na hlavní trh Prime Market. „Na burzu jsme vstupovali v roce 2019 v době, kdy bylo pro KARO náročné zaujmout tuzemské, natož zahraniční institucionální investory. Dnes institucionální investoři vlastní více než 30 procent akcií KARO Leather,“ řekl Seznam Zprávám Hemerka. Hrubý provozní zisk (EBITDA) společnosti se ze 17 milionů korun v roce 2018 dostal na 97,5 milionu korun v roce 2024. Dnešní tržní hodnota KARO se pohybuje kolem 1,2 miliardy korun.
