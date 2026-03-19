Czech Wealthtech Association, Fintree a PEF MENDELU pořádají 19. března třetí ročník konference InvestNight, neformálního setkání zaměřeného na investování, nové technologie a finanční trhy. Akce přivádí dohromady investory, odborníky z praxe i širší investiční komunitu.
Program konference na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity můžete sledovat prostřednictvím živého streamu od 17:30.
Nakupujte v pesimismu a prodávejte v euforii. Sedm nadčasových zákonů investování Jamese Montiera
InvestNight nabízí podvečerní program plný přednášek a panelových diskusí zaměřených na aktuální investiční témata – od tradičních finančních nástrojů až po nové formy investování a technologické inovace. Konference je určena jak zkušeným investorům, tak lidem, kteří s investováním teprve začínají a chtějí získat přehled o možnostech na trhu.
Součástí programu je například přednáška docenta Svatopluka Kapounka z PEF MENDELU o predikci tržních anomálií na příkladu short squeeze. Na ni naváže panelová diskuse „Investování jinak: Kde dnes hledat výnos“, v níž vystoupí Adam Šoukal (Roger), Jan Kubík (Firefish), Juraj Forgács (Fumbi) a David Bystrzycki (ROIER).
„Fumbi dlouhodobě podporuje diskuse o budoucnosti investování, kryptoměnách a nových způsobech rozumného hospodaření s financemi. Proto rádi podporujeme InvestNight, která přináší relevantní témata a poskytuje kvalitní odborný obsah. Důležitou součástí akce bude také panelová diskuse o alternativních investicích, která nabídne pohled na to, kde dnes hledat výnosy,“ říká Juraj Forgács, zakladatel a CEO investiční platformy Fumbi.
Další část programu nabídne přednášku Libora Svobody z Patria Finance o tom, jak správně využívat dlouhodobý investiční produkt (DIP), nebo vystoupení Tomáše Kadeřávka z RoboMarkets o tom, proč chtějí lidé investovat do akcií jednoduše prostřednictvím mobilních aplikací. Investiční ředitel Crowdberry Michael Almásy pak přiblíží téma demokratizace investování a přímých investic.
Kdo investoval před 10 lety do těchto ETF, je už dnes rentiér. Které fondy vydělávají nejvíc
Konference InvestNight se letos koná poprvé v Brně, kam se přesouvá po předchozích ročnících v Praze. Organizátoři tak chtějí navázat na silnou investiční a technologickou komunitu kolem jihomoravské metropole a sesterské konference CryptoNight.
Mezi partnery konference patří společnosti RoboMarkets, Crowdberry, Roger, Firefish, Fumbi, Patria Finance a ROIER.
Program
17:30–17:35 Úvodní slovo, Ondřej Mikulčík
17:35–18:00 Predikce tržních anomálií: příklad short squeeze, Svatopluk Kapounek
18:00–18:35 Panelová diskuse – Investování jinak: Kde dnes hledat výnos, Adam Šoukal, Jan Kubík, Juraj Forgács, David Bystrzycki
18:35–18:50 Přestávka
18:50–19:15 Jak správně používat DIP (a proč ho většina lidí použije špatně), Libor Svoboda
19:15–19:30 Lidi chtějí investovat do akcií, jednoduše a z mobilu, Tomáš Kadeřávek
19:30–19:50 Záchrana evropské ekonomiky v našich kapsách: Jak skrze přímé investice demokratizovat bohatství, Michael Almásy
19:50–20:00 Závěrečné slovo, Ondřej Mikulčík
