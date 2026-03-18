Ceny ropy ve středu navzdory počátečnímu poklesu opět výrazně rostou. Reagují tak na zprávy o dalších útocích na ropná zařízení na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent si krátce po 15:30 našeho času připisovala více než šest procent a blížila se ke 110 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala růst zhruba o tři procenta a dostala se nad 99 dolarů za barel.
Americký prezident Donald Trump na 60 dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, informoval Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.
Íránská agentura Tasnim ve čtvrtek informovala o útocích na některá zařízení, která patří íránskému ropnému průmyslu. Íránské revoluční gardy vyzvaly k evakuaci některých ropných zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru. „Jakákoliv další eskalace útoků na energetickou infrastrukturu by vedla k dalšímu růstu cen,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Ole Hvalbye ze společnosti SEB.
Trump má čas do konce března, aby odblokoval Hormuz. Pak začnou plyn a elektřina pro spotřebitele zdražovat
Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Kvůli obávám o dodávky se cena Brentu tento měsíc vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.
V úterý se ceny ropy zvýšily zhruba o tři procenta. Ve středu zpočátku klesaly, k čemuž přispěla zpráva, že Irák obnovuje vývoz ropy ropovodem, který prochází regionem obývaným kurdskou menšinou. Podle analytiků však tento vývoj přinesl pouze malou úlevu, protože irácká produkce ropy zůstává hluboko pod běžnými úrovněmi a doprava v Hormuzském průlivu je nadále výrazně omezená.
