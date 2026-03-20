Prezident Petr Pavel upozornil v souvislosti se svým podpisem rozpočtu na letošní rok na nedostatek peněz na obranu a závazky vůči Severoatlantické alianci. Rozpočtová politika je primárně věcí vlády, která jejím prostřednictvím realizuje své politické priority. Vláda se následně bude za důsledky své rozpočtové politiky zodpovídat občanům, uvedl v tiskové zprávě. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla na síti X, že rozpočet pracuje s historicky nejvyššími výdaji na obranu.
Rozpočet začne platit den po zveřejnění ve Sbírce zákonů, skončí tak rozpočtové provizorium. Schillerová ocenila, že prezident zákon podepsal. „Česko tak bude mít po čtyřech letech reálný a pravdivý rozpočet, navíc s rekordními investicemi, provozními úsporami a historicky nejvyššími výdaji na obranu,“ uvedla.
Při nynějším růstu bezpečnostních hrozeb obranný rozpočet v podstatě stagnuje a neodpovídá závazkům vůči spojencům v NATO, tedy plnění úkolů a cílů, které Česko v rámci aliance má, uvedl Hrad. Výdaje na obranu podle něj jen stěží přesáhnou zákonem ukotvený závazek ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).
Výdaje navíc překročí tuto úroveň pouze při započítání dopravních výdajů, u nichž existuje důvodná pochybnost, že je NATO uzná jako výdaje obranné. Šetřit na obraně je krátkozraké, zejména pak v dnešní geopolitické situaci, protože bezpečnost je základem prosperity, míní hlava státu.
Vláda podle prezidenta nerespektuje politický závazek daný na summitu NATO v Haagu o zvyšování obranných výdajů směrem k 3,5 procenta HDP a 1,5 procenta HDP na širší výdaje do civilní infrastruktury spojené s obranyschopností do roku 2035. Spolu s rozpočtem nepředložila střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028, který by ukázal plány na navyšování obranných výdajů v příštích letech.
Znepokojen je prezident i výší schváleného schodku a tím, že se vláda odchýlila od zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
