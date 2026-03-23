Česká skupina EAG koupila belgického dodavatele softwaru pro autodealery Automotive Systems. Uvedl to v pondělí server Seznam Zprávy na základě vyjádření skupiny. Cena činila podle EAG, která provozuje softwarové platformy pro obchod s automobily, střední stovky milionů korun. Blíže skupina cenu neupřesnila. V posledních letech EAG koupila už několik zahraničních společností z oblasti softwaru a platforem pro obchod s auty.
Automotive Systems je podle serveru jeden z předních dodavatelů plně integrovaného podnikového softwaru (DMS) využívaného prodejci automobilů pro práci s daty a řízení prodeje, servisu, skladů, vztahů se zákazníky či účetnictví. Software iReach od této firmy využívá více než 300 dealerství a 2300 uživatelů v Belgii. Na belgickém trhu ho využívají více než dvě třetiny automobilek a silnou pozici má také v Lucembursku či ve Švýcarsku, píší Seznam Zprávy.
„Belgický trh je pro nás strategicky důležitý svojí vyspělostí a úzkým propojením s dalšími zeměmi Beneluxu, Francií i se Švýcarskem," řekl serveru člen představenstva EAG Petr Kratochvíl. "Kromě toho, že přímo v Belgii vstupujeme do segmentu, v němž už máme velmi silné postavení ve střední Evropě, si však akvizicí Automotive Systems zároveň otevíráme dveře k budoucí expanzi na poli DMS softwaru v dalších západních zemích," doplnil.
EAG prostřednictvím svojí digitální platformy Omnetic a služby pro prodej ojetých vozů Carvago pokrývá celý životní cyklus aut od výběru, financování, nákupu, pojištění, provozu a servisu až po jeho odprodej. Pod Omnetic chce postupně zařadit i belgické řešení iReach, které plánuje inovovat pomocí vlastního softwaru, který již využívá na jiných evropských trzích.
Do platformy Omnetic zařadila EAG rovněž německé značky Dotzilla a CarObserver, které koupila minulý rok podle serveru za více než jednu miliardu korun. V předešlých letech koupila skupina dalších několik firem v Německu či Polsku.
Skupinu EAG založili v roce 2018 Jakub Šulta, Pavel Svoreň a Petr Kratochvíl. Nyní je aktivní na 14 trzích napříč Evropou. V minulém roce dosáhla EAG podle Seznam Zpráv obratu 50 milionů eur (přes 1,2 miliardy korun) a hrubý provozní zisk (EBITDA) byl 22 milionů eur (asi 539 milionů korun). Letos očekává EBITDA v přepočtu okolo 735 milionů korun při obratu zhruba 1,5 miliardy korun. Do roku 2028 chtějí zakladatelé EAG zdvojnásobit výsledky skupiny. "Po roce 2030 chceme exitovat buď prodejem velkému investorovi, nebo vstupem na burzu," řekl serveru Svoreň.
